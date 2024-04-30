‘En İyi Drama’ ödülünü alan Exodus’tan klip sürprizi

BOLD Medya'da yer alan haber e göre 15 Temmuz sonrası gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, evlerini ve sevdiklerini geride bırakıp ülke dışına çıkmak zorunda kalan 4 kadının hikayesinin anlatıldığı Exodus, Türkiye’nin son dönemdeki en popüler şarkıcılarından Şanışer’e ait bir besteyle yeni klibini yayınladı.





Exodus‘ta, bir grup göçmene katılmaktan başka çareleri kalmayan kahramanların yanı sıra, farklı ülkelerden gelen, farklı zulüm biçimleriyle karşı karşıya kalan, güvenlik ve özgürlük bulabilecekleri bir yer bulma umuduna sahip bir grup insanın da hikayesine yer veriliyor.İlk gösterimi Şubat ayında Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yapılan Exodus daha sonra Londra’daki Bağımsız Film Festivali’nde ‘En İyi Drama’ ödülünü almıştı. İşte Exodus’un yayınladığı yeni klibi…