Samanyolu Haber /Dünya / Adalet Labirenti Raporu: Türkiye’de insan hakları çok geriye gitti /30 Nisan 2024 19:56

Adalet Labirenti Raporu: Türkiye’de insan hakları çok geriye gitti

Solidarity With OTHERS, Türkiye ile ilgili yayınladığı son raporda yaşanan önemli insan hakları ihlallerine detaylarıyla dikkat çekti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de 2023 yılının insan hakları konusunda sayısız zorluk ve gelişmelerle geçtiği belirtilen raporda Türkiye’deki yargı sistemindeki aksaklıklar, azınlıklara yönelik kötü muameleler, AİHM kararlarına uyulmaması, mülteci politikaları ve kadın haklarında geriye gidişe sebep olan uygulamalar ve sayısız zorluklara detaylı örnekleriyle temas edildi.

İleriye dönük olarak, hesap verebilirliği teşvik etmek, savunmasız toplulukları korumak ve Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi konusundaki uluslararası taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için ortak çabalar gerektiği belirtilen raporda Türkiye; ancak anlamlı reformlar, adalet ve kapsayıcılık taahhüdü ile tüm vatandaşları için daha eşitlikçi ve haklara saygılı bir toplum inşa edebilir denildi.

KÜRTLERE VE GÜLEN HAREKETİ’NE YÖNELİK BASKILAR

Raporda muhalefet ve azınlık topluluklarının ve insan hakları savunucularının hedef alınması, özellikle, Türk hükümetinin Hizmet Hareketi’ne ve Kürt siyasi hareketlerine yönelik baskıları, kitlesel gözaltılar ve azınlıklara karşı nefret suçlarıyla birleşince, kırılgan devletin altını çiziliyor.

Türkiye’nin cezaevi sistemini yönetme biçimi, sistematik suistimal, ceza inkarı nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı belirtilen raporda şunlar ifade edildi; Sağlık hizmetleri ve mahkumların aşırı izolasyonu, insan haklarına dair daha geniş endişeleri barındırıyor. Eş zamanlı olarak ceza sistemindeki hak ihlalleri, mülteci ve göçmenlerin durumu, özellikle Suriyeliler ve Afganlar, savunmasız grupların karşılaştığı zorluklar ve gelişmiş koruma mekanizmalarına duyulan ihtiyaç. Ulusötesi baskı olgusu, Türkiye’nin yargısız tedbirler ve kötü niyetli iade talepleri yoluyla yurtdışındaki eleştirmenlerin takibi. Ayrıca sınır ötesi askeri Kürt kontrolündeki bölgeleri hedef alan operasyonlar. Bu zorluklara rağmen Türkiye’nin kadın hakları ortamı engellerle dolu olmaya devam etti. Cinsiyete dayalı şiddet, kadın cinayetleri ve yasal çerçevelere ilişkin tartışmalar. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı.”

KEYFİ GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Raporda 2023’teki olay ve gelişmelerle, kapsamlı reformlara duyulan acil ihtiyacın altı çizildi. Sistemik zorlukları ele almak ve Türkiye’nin insan haklarına ilişkin uluslararası taahhütlerini desteklemek ve demokrasiye vurgu yapıldı.

Önemli başlıkların yer aldığı raporda yıl boyunca, Türk yetkililer en az bir süreliğine gözaltına alındığı ve gözaltı emri çıkardığına temas edildi. 6 dilde çevrilip yetkililerle paylaşılan rapora ve sürekli güncellenen verilere şu adreslerden ulaşabilirsiniz;


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