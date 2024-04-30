Samanyolu Haber /Gündem / KHK TV muhabiri Yiğitsözlü: Burada gazetecilik yargılanıyor /30 Nisan 2024 20:59

KHK TV muhabiri Yiğitsözlü: Burada gazetecilik yargılanıyor

KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü, hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Anadolu Ajansı’ndaki (AA) işinden çıkarılan Ahmet Erkan Yiğitsözlü hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet” iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuksuz yargılanan Yiğitsözlü ile beraber avukatları Günal Kurşun ve Celil Çetin hazır bulundu. Yiğitsözlü, yaptığı savunmada EURONEWS Türkiye muhabiri olduğunu, KHK TV’de gönüllü muhabirlik yaptığını ve YouTube kanalında KHK sürecinde hakları ihlal edilen insanların hikayelerine yer verdiğini ve uluslararası düzeyde gazetecilik yaptığını belirterek sözlerine başladı. Yiğitsözlü, bu davada asıl kendisinin değil gazeteciliğin yargılandığını ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Yiğitsözlü, davada toplam 2 bin 100 video içerisinde tek bir suç unsuruna rastlanmadığınım altını çizerek KHK TV’nin toplumun tüm kesimlerinden hakları ihlal edilenlerin sesi olmaya gayret ettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI’NIN DAMADI DA SİGNAL KULLANIYOR

Signal programının iddianamede “suç” olarak yer almasına tepki gösteren avukatı Günal Kurşun, bunun bir suç unsuru olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadının da Signal kullandığına dair tweetinin olduğuna hatırlattı. Mahkeme, savcının talebini kabul ederek, Yiğitsözlü’ye yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Duruşma 19 Eylül’e ertelendi.

Duruşmayı Yeşil Sol Parti, İnsan Hakları Derneği (İHD), Liberal Parti, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gözlemcileri takip etti.
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