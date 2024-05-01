Samanyolu Haber /Gündem / Bugün Milletvekili seçimleri olsa durum ne olur : Son ankette CHP 1. parti /01 Mayıs 2024 12:40

Bugün Milletvekili seçimleri olsa durum ne olur : Son ankette CHP 1. parti

Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin son anketine göre CHP yüzde 34,1 oyla 1. parti olurken; onu yüzde 30,9’la AKP takip etti. Ankette DEM Parti 3. sırada yer alırken; İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin oylarının birbirine çok yakın olması dikkat çekti.

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Yerel seçimlerde aldığı belediyeler ve oy oranıyla 1. parti olan CHP, Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin anketinde de ilk sırada yer aldı.


Yöneylem Araştırma, 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketini açıkladı. Ankette AKP, İYİ Parti ve MHP oy kaybı yaşarken; CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi oylarını artırdı.

Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:

CHP: Yüzde 34,1

AKP: Yüzde 30,9

DEM Parti: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 8,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

TİP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2,7


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