Bugün Milletvekili seçimleri olsa durum ne olur : Son ankette CHP 1. parti

Yerel seçimlerde aldığı belediyeler ve oy oranıyla 1. parti olan CHP, Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin anketinde de ilk sırada yer aldı.
Yöneylem Araştırma, 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketini açıkladı. Ankette AKP, İYİ Parti ve MHP oy kaybı yaşarken; CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi oylarını artırdı.
Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:
CHP: Yüzde 34,1
AKP: Yüzde 30,9
DEM Parti: Yüzde 9,4
MHP: Yüzde 8,3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6
İYİ Parti: Yüzde 3,9
Zafer Partisi: Yüzde 3,5
TİP: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 2,7