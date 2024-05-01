Bugün Milletvekili seçimleri olsa durum ne olur : Son ankette CHP 1. parti

Yerel seçimlerde aldığı belediyeler ve oy oranıyla 1. parti olan CHP, Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin anketinde de ilk sırada yer aldı.









Yöneylem Araştırma, 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketini açıkladı. Ankette AKP, İYİ Parti ve MHP oy kaybı yaşarken; CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi oylarını artırdı.





Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:





CHP: Yüzde 34,1





AKP: Yüzde 30,9





DEM Parti: Yüzde 9,4





MHP: Yüzde 8,3





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6





İYİ Parti: Yüzde 3,9





Zafer Partisi: Yüzde 3,5





TİP: Yüzde 1,2





Diğer: Yüzde 2,7







