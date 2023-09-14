35 kişinin hayatını kaybettiği Madımak Davası'nda flaş karar!

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği katliama ilişkin son dava, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.







Ana davadan ayrılan ve firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak Katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması bugün yapıldı.





SAVCI DAVANIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ



Madımak davasında duruşma savcısı, zamanaşımının uygulanmasını ve davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyeti ara verdi.





DAVA DÜŞTÜ

Sivas Madımak katliamı davasında mahkeme heyeti savcının zaman aşımı talebini kabul etti. Üç firari sanığın yargılandığı dava düştü.





ALEVİLERDEN İLK TEPKİ

Davanın zamanaşımından düşürülmesinin ardından Alevi dernekleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.





Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe "Saflarımız daha net olacak. Bu dava mahşere kalmayacak" ifadelerini kullandı.





Madımak Katliamı davasının avukatı Şenal Sarıhan ise şu ifadeleri kullandı:





"Bir hukuk mücadelesine girdik. Bu mücadele baştan kaybedilmişti. Hepsi örgütlü bir biçimde kaçırıldılar. 3 sanığın Türkiye'ye iadesi için mücadele etti. Boş koltuklara konuştuk. Tarihin bir aynası var.





Hukuk mücadelemizin sonunda değiliz. İstinaf ve temyiz hakkımızı kullanacağız. Bugünkü karar hepimize güç olsun."