Sosyal medyaya dönen Peker kim(ler)i hedef aldı: 'Onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım'

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, uzun süre sonra ilk kez kendi fotoğrafını servis ederek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.







Medyaradar'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden bulunan Peker, "Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler. Ancak size söz veriyorum. O ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden, onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım" demesi merak uyandırdı.







