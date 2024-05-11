Merkez'in 'kazığı' için özel düzenleme

Sözcü'de yer alan habere göre AKP iktidarı 2007 yılında genel merkezi Ankara’da olan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul’a taşınacağını açıkladı. Adres olarak da Ümraniye'deki 300 bin metrekarelik dev araziyi gösterdi.



Göç edecek kurumlardan biri olan Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi’nin tam ortasında yer alan 15 bin 960 metrekarelik arsayı satın aldı.



EMSALSİZ İNŞAAT



3328 ada 10 numaralı parselde bulunan araziye imar planında benzersiz bir inşaat hakkı tanındı. Emsal dışı alanlarla birlikte 16 dönümlük arsaya toplam 258 bin metrekarelik inşaat yapılmasının önü açıldı.



Ayrıca AVM, rezidans, otel, sinema, tiyatro, ofis, lokanta, gazino, çarşı, özel hastane ve eğitim alanları yapılabilecekti. TOKİ’nin düzenleyeceği ihaleyi kazanan müteahhit firma bu alanların satışından elde edilen gelirden pay alacak, MB’nin cebinden tek kuruş çıkmayacaktı.



YÖNTEM DEĞİŞTİ



TOKİ, Merkez'in binası için 2017’de “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” işi için iki kez ihaleye çıktı ancak tekliflerin yeterli bulunmaması ve rekabet oluşmaması nedeniyle ihaleler iptal edildi.



Ağustos 2017’de yapılan üçüncü ihaleyi ise idare payı 180 milyon lira olmak üzere 1 milyar 440 milyon lira teklif veren İntaş Taahhüt Yapı Sanayi kazanmıştı. Ancak firma inşaata başlayamadı ve projeden çekildi. Bunun üzerine AKP iktidarı projenin TCMB’nin kasasından yaptırılmasına karar verdi.



SIR İHALELER



11 Şubat 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile de TCMB’nin yapacağı bazı mal, hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarıldı. Düzenleme ile TCMB’nin kendisinin belirleyip davet ettiği firmalarla pazarlık usulü ihale yapması sağlandı. Genel müdürlük binası için Mayıs 2020’de TCMB kaba inşaat “anahtar teslim” yöntemiyle “sır” bir ihale gerçekleştirdi.



Davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihalede en düşük yapım bedelinin 2 milyar 285 milyon lira ile Limak’tan geldiği Sayıştay'ın denetim raporuyla ortaya çıktı. Ardından Merkez Bankası dekorasyon işleri ve iç mekan imalatları için bir ihale daha düzenledi bu ihaleyi de Limak kazandı.



FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMI



352 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek binası olan yapıda kaba inşaat tamamlandı, dekorasyon işleri ve iç Mekan imalatları devam ediyor.



İnşaat çalışmaları devam ederken Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Merkez Bankası'na yapımı devam eden işlerde artırımla fiyat farkı ve süre uzatımı yetkisi verildi.



Buna göre 1 Mart 2023 tarihinden önce ihalesi yapılmış olan ve devam eden sözleşmelerde 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında Merkez Bankası artırımlı fiyat farkı hesaplayabilecek ve yükleniciye 6 ayı geçmemek kaydıyla süre uzatımı verebilecek.



Saray’ın mimarı tasarladı



2015 yılında TCMB tarafından düzenlenen tasarım yarışmasını kazanan Almanya merkezli mimarlık firması HPP’nin hazırladığı mimari proje 2020 yılının başında iptal edilmişti. Ardından, TCMB’nin İstanbul Finans Merkezi’ndeki genel müdürlük binası için Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris’teki Yazlık Saray’ın mimarı olan Şefik Birkiye’nin şirketi VizzionArchitects ile el sıkışıldı. Birkiye’nin tasarladığı proje hayata geçirildikten sonra Merkez Bankası binası 310 metre yüksekliğindeki iskelet yapısıyla tamamlandığında Avrupa’nın en yüksek binası olacak. Bina anten kulesi ile birlikte 352 metreyi buluyor.