Gazeteci Celal Başlangıç son yolculuğuna uğurlandı

BirGün'de yer alan habere göre Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni, gazeteci Celal Başlangıç, dün Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.



Başlangıç’ın cenazesine katılanlar arasında, gazeteciler Hasan Cemal, Hayko Bağdat, Banu Güven, Ragıp Duran, Kemal Göktaş, Erk Acarer, Can Dündar, ve eşi Dilek Dündar, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, HDP eski Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, sanatçılar Suavi ve Ferhat Tunç yer aldı.



Bir süredir kanser tedavisi gören Celal Başlangıç, 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.



CELAL BAŞLANGIÇ KİMDİR?



Celal Başlangıç, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan 1978 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Ege Ekspres gazetesinde başladı. Daha sonra sırasıyla Demokrat İzmir (1977) ve Politika (1979) gazetelerinde çalıştı. 1981 – 1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı işleri Müdürlüğünü yaptı. Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. Başlangıç, T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar gibi yayın organlarında yazdı.



Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor. Başlangıç, gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi.



Celal Başlangıç, özellikle 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken haberleriyle tanınmıştı. Başlangıç, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yeşilyurt Köyü'nde, askerlerin 1989 yılında köylülere dışkı yedirdiğini ortaya çıkarmıştı.