Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya’da yanardağ faciası: 7 havalimanı kapandı, 12 bin kişi daha tahliye edildi /02 Mayıs 2024 09:57

Endonezya’da yanardağ faciası: 7 havalimanı kapandı, 12 bin kişi daha tahliye edildi

Endonezya'nın Ruang Yanardağı'nda devam eden volkanik aktiviteler nedeniyle, bölgede bulunan 12 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Ayrıca, bölgedeki 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu.

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Endonezya'nın kuzeyinde yer alan Ruang Adası'nda bulunan Ruang Yanardağı'nın aktif hale gelmesiyle bölgede yoğun bir tedirginlik yaşanıyor.

12 BİN KİŞİYE DAHA TAHLİYE
Dün yaşanan lav ve kül püskürmelerinin ardından, bölgedeki volkanik aktivitelerin devam etmesi nedeniyle 12 bin kişinin daha tahliye edilmesine karar verildi. Ruang Adası, geçtiğimiz ay meydana gelen patlamalar sonucu zaten tamamen boşaltılmış ve adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere güvenli şekilde yerleştirilmişti.


7 HAVALİMANI KAPATILDI
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde en az üç şiddetli patlama kaydedildiği ve bu patlamalar sonucunda oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe kadar yükselerek bin kilometrelik bir alana yayıldığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki hava trafiğini ciddi şekilde etkiledi; sonuç olarak 7 havalimanında tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu. Ayrıca, yanardağın püskürttüğü küllerin komşu ülke Malezya'ya doğru ilerlediği gözlemlendi.


Artan volkanik aktivite, Ruang Adası çevresindeki diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının tsunami riski nedeniyle boşaltılmasına neden oldu.


Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen ve sık sık volkanik patlamaların yaşandığı bir bölgede yer alıyor. 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen tsunamide 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi yaralanmıştı.
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