Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanları kepekli ekmek kadar 'sağlıklı' beyaz ekmek üretme peşinde /02 Mayıs 2024 09:55

Bilim insanları kepekli ekmek kadar 'sağlıklı' beyaz ekmek üretme peşinde

İngiltere’de bilim insanları, kepekli ekmek kadar sağlıklı ancak görünüm ve tat olarak beyaz ekmeğe benzeyen yeni bir ekmek türü üzerinde çalışıyor.

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İngiltere’deki bilim insanları, beyaz ekmek sevenler için kepekli ekmek kadar sağlıklı ancak beyaz ekmeğe benzeyen yeni bir ekmek türü üzerinde çalışıyorlar. Bu proje, gıdaların sağlık faydalarını artırmak amacıyla İngiltere hükümeti tarafından finanse ediliyor. Araştırmacılar, ekmek karışımına az miktarda bezelye, fasulye ve tahılların yanı sıra buğday kepeği ve buğday embriyosu eklemeyi planlıyorlar.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Aberystwyth Üniversitesi’nden Dr. Catherine Howarth liderliğindeki araştırma ekibi, beyaz unun kimyasal bileşimini ayrıntılı olarak analiz ediyor. Dr. Howarth, beyaz ekmeğin lezzetini ve dokusunu korurken besin değerlerini kepekli ekmeğin seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu süreç, öğütme işleminde çıkarılan buğday kepeğinin ve buğday embriyosunun daha küçük miktarlarda geri eklenmesini, ayrıca kinoa, tef, sorgum ve darı gibi vitaminler, mineraller ve lif açısından zengin diğer tahılların eklenmesini içeriyor.

Ekmeğe yeşil bezelye ve nohut ekleyerek protein açısından da zenginleştirilmesi planlanıyor. Dr. Howarth ve ekibi, öğütme işlemi sırasında hangi vitamin ve minerallerin yok olduğunu bulmak istiyor ve diğer tahılları kullanarak demir, çinko ve vitamin seviyelerini, özellikle de lif içeriğini artırmayı amaçlıyor.

Un üreticisi Shipton Mill’in ürün geliştirme müdürü Chris Holister, bu yeni tariflerle oluşturulan ürünleri ekmeğe dönüştürecek. Son aşamada, yeni ekmek insanlara tattırılarak, süpermarketlerdeki beyaz somun ekmekten ayırt edip edemeyecekleri test edilecek2. İlk prototip, süpermarketten alınan beyaz somun ekmeklerden daha çıtırdı, ancak görünüş ve tad olarak beyaz ekmeğe benziyordu. Ürünün yaklaşık iki yıl içinde İngiltere’de süpermarket raflarında yer alması hedefleniyor.
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