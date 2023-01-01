IMF’den uyarı: “2023 daha zorlu olacak”

Küresel büyümenin ana unsurları olarak nitelediği Amerika, Avrupa ve Çin’in zayıflık yaşadığını belirten Georgieva, bu yılın geçen yıldan daha zor olacağını vurguladı

IMF Direktörü bu açıklamayı Amerikan CBS televizyonuna yaptı.

Georgieva, “Neden? Çünkü üç büyük ekonomi, Amerika, Avrupa Birliği ve Çin eş zamanlı olarak yavaşlıyor” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında IMF, 2023 için küresel ekonomik büyüme görünümünü düşürmüştü. Buna gerekçe olarak da Ukrayna’daki savaş, enflasyon baskısı ve merkez bankalarının müdahaleleriyle artan yüksek faizleri göstermişti.





Çin son dönemde sıfır Covid politikasından vazgeçti ve ekonomisini biraz da kaotik bir şekilde açtı.









Bununla birlikte tüketiciler vaka sayısından endişeli. Devlet Başkanı Xi Jinping Covid politikasının değişmesinden bu yana yaptığı ilk açıklamada ülkesinin yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.





Georgieva ise Çin’in 40 yıl içinde ilk defa küresel büyümeyle aynı ya da daha düşük oranda bir büyümeye sahip olacağına dikkat çekiyor.









IMF Direktörü gelecek aylarda Çin’de Covid vakalarının daha da artmasının beklendiğini ve bunun da muhtemelen Çin’in ekonomisini daha da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.





Georgieva’ya göre bu da bölgesel ve küresel büyümeyi etkileyecek.





Geçen hafta Çin’de olduğunu hatırlatan IMF Direktörü, Covid vakasının olmadığı bir kentte bulunduğunu ama seyahatlerin başlamasıyla durumun böyle kalmayacağını belirtti.





Gelecek birkaç ayın Çin için zorlu olacağını kaydeden Georgieva, Çin’in büyüme oranının etkisinin negatif olacağını, bölgeye etkisinin negatif olacağını ve küresel büyümeye etkisinin de negatif olacağını vurguladı.