Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dezenfektan açıklaması /18 Mayıs 2021 09:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dezenfektan açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanla ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dezenfektan alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca ön inceleme başlatılmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatının 3,70 TL olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun bahsi geçen dezenfektanın "Bazı bakanlıkların 175 TL'ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmadığını" kaydetti.

Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB'nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL'dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL'ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

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