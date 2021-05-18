Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek: Canını çıkardılar milletin /18 Mayıs 2021 09:16

Akın İpek: Canını çıkardılar milletin

Sahibi olduğu holdinge el konulan, ailesinden birçok kişi tutuklanıp soruşturmalar geçiren iş insanı Akın İpek, “Bu dönemin olağan mal sahibi olma yöntemlerinden biri; Çökme... 'Hakim' 'Savcı' kullanılarak yapılanı en sağlamı” sözleriyle yaşadığı hukuksuzluklara tepki gösterdi.

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Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek mal varlığının dondurulmasını gerektirecek tek hukuki dayanak olmadığının altını çizdi. 
 
İpek Üniversitesi, Koza Altın, Bugün gazetesi gibi şirketlerine kayyım atanarak el konulan, kardeşi çeşitli gerekçelerle tutuklanıp cezaevine konulan, ailesine ait tüm mal varlıklarına el konulan iş insanı Akın İpek, Twitter hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İnsanların mallarına çöküldüğünü belirten Akın İpek, bunun ‘en sağlamının’ da hakim ve savcı kullanılarak yapılan olduğunu kaydetti.

“’HAKİM’ ‘SAVCI’ KULLANILARAK YAPILANI EN SAĞLAMI”

Akın İpek’in paylaşımı şöyle: “Bu dönemin olağan mal sahibi olma yöntemlerinden biri; Çökme… ‘Hakim’ ‘Savcı’ kullanılarak yapılanı en sağlamı. Kamu olunca; Kime nasıl kullandırıldığını soracak kimse de kalmadığından, soymak, maaş almak, hatta tatil yapmak dahi hiç sorun olmuyor. Canını çıkardılar milletin…”

“BU DÖNEMİN SOYGUN DÜZENİ BUDUR”

Akın İpek, bir diğer twitter paylaşımında ise “Peşkeşe, soyguna mani olabilecek herkesin işten atılması, tasfiye edilmesi, bir metod olarak; KHK ile aynıdır… Koza Altın da 1989 Newmont zamanından beri çalışmakta olan üst düzey personel dahi işten atıldı, ‘teröre yardım’ dan yargılanıyorlar. Bu dönemin soygun düzeni budur” yorumunda bulundu.


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