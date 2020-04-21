İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarda, İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar ‘riskli alan’ sayıldı.







Ayrıca Ümraniye ilçesi, Finanskent mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6 bin 741 bir taşınmaz, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin tamamlanması için acele kamulaştırıldı.





Kararda, ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.



