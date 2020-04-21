Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi /21 Nisan 2020 21:08

İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında İstanbul'daki bazı alanlar riskli ilan edildi.Resmi Gazete yayımlanan kararla İstanbul’un bazı bölgeleri ‘afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi’ çerçevesinde riskli alan ilan edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarda, İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar ‘riskli alan’ sayıldı.

Ayrıca  Ümraniye ilçesi, Finanskent mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6 bin 741 bir taşınmaz, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin tamamlanması için acele kamulaştırıldı.

Kararda, ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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