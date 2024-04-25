Samanyolu Haber /Dünya / Navalny'nin cenaze törenini yöneten rahibin işine son verildi /25 Nisan 2024 08:23

Navalny'nin cenaze törenini yöneten rahibin işine son verildi

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin Moskova yakınlarındaki cenaze törenini yöneten Rus Ortodoks rahip, üç yıl süreyle dini görevlerinden uzaklaştırıldı.

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Rus rahip, Navalny için 26 Mart’ta kilisede düzenlenen cenaze törenini yönetmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada rahip Dimitri Safronov’un mart ayında üç yıl boyunca görevden çektirildiği duyuruldu.

Bu karara yol açan gerekçeye yer verilmeyen açıklamada, 2027 yılında Ortodoks Kilisesinin, rahibin göreve devamıyla ilgili son kararı gözden geçireceği aktarıldı.

Rus muhalif lider, 16 Şubat ayında Kuzey Kutbu'ndaki bir cezaevinde öldü. Navalny'nin cenazesi Rusya'nın başkenti Moskova'da sıkı güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Birçok Batılı lider ölümden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken Kremlin bu suçlamayı reddetti.

Rus yetkililer 47 yaşındaki Navalny'nin ölüm nedenini henüz açıklamadı.

Navalny, Kremlin'i suçladığı sinir gazı zehirlenmesinden sonra Almanya'da iyileştikten sonra kesin tutuklamayla karşı karşıya kalmak üzere Moskova'ya döndüğü Ocak 2021'den bu yana hapisteydi.

Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve bölgesel ofisleri 2021 yılında Moskova tarafından "aşırılık yanlısı örgütler" olarak tanımlanmıştı.
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