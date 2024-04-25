Samanyolu Haber /Dünya / Süvari Birliği'nden kaçan atlar Londra'yı birbirine kattı /25 Nisan 2024 08:42

Süvari Birliği'nden kaçan atlar Londra'yı birbirine kattı

Kral 3. Charles'ın ikametgahı Buckingham Sarayı'nın yakınlarında yapılan rutin tatbikat sırasında firar eden süvari atları kentte kısa sürelik kaosa neden oldu. Şehrin merkezinde başıboş koşarak en az dört kişiyi yaralayan atlar sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde araçlarla çarpıştı. Atlardan en az ikisinin de yaralandığı bildirildi.

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Yetkililer kentte dört nala koşan atların hepsinin kısa bir süre sonra yakalandığını ve tıbbi testlerden geçirildiğini söyledi.

İngiliz medyasının aktardığına göre, Buckingham Sarayı'nın hemen batısındaki Belgravia'da tatbikat yapan Hanedan Süvari Birliği'ne bağlı yedi at, yakındaki inşaattan çıkan gürültüden ürkünce kaçarak kaosa neden oldu.

Binicisiz atlar Londra'nın merkezindeki ana yollarda dört nala koşarak araçlara çarptı ve işe giden yolcuları şaşkına çevirdi.

Londra Ambulans Servisi, atların sabah 8:30 sularında kaçmasından dakikalar sonra üç ayrı kazaya neden olduğunu ve bu kazalarda dört kişinin tedavi edildiğini açıkladı.

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan fotoğraf ve videolarda birisi göğsünden ayaklarına kadar kana bulanan iki atın Londra'nın tarihi finans merkezi ile yoğun West End tiyatro bölgesi arasındaki Aldwych'te hızla koştuğu görüldü.
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