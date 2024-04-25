Süvari Birliği'nden kaçan atlar Londra'yı birbirine kattı

Yetkililer kentte dört nala koşan atların hepsinin kısa bir süre sonra yakalandığını ve tıbbi testlerden geçirildiğini söyledi.



İngiliz medyasının aktardığına göre, Buckingham Sarayı'nın hemen batısındaki Belgravia'da tatbikat yapan Hanedan Süvari Birliği'ne bağlı yedi at, yakındaki inşaattan çıkan gürültüden ürkünce kaçarak kaosa neden oldu.



Binicisiz atlar Londra'nın merkezindeki ana yollarda dört nala koşarak araçlara çarptı ve işe giden yolcuları şaşkına çevirdi.



Londra Ambulans Servisi, atların sabah 8:30 sularında kaçmasından dakikalar sonra üç ayrı kazaya neden olduğunu ve bu kazalarda dört kişinin tedavi edildiğini açıkladı.



Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan fotoğraf ve videolarda birisi göğsünden ayaklarına kadar kana bulanan iki atın Londra'nın tarihi finans merkezi ile yoğun West End tiyatro bölgesi arasındaki Aldwych'te hızla koştuğu görüldü.