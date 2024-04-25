Binance kurucusu için 3 yıl hapis talebi

Binance bu itirafın ardından 4,32 milyar dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etmişti.





Savcılar Binance'in Hamas, El Kaide ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) dahil olmak üzere birçok gruba 100 binden fazla şüpheli işlemi bildirmediğini belirtiyor.





ABD yasaları Zhao'nun 18 aya kadar hapis cezası alabileceğini öngörüyor. Savcılık ise "kasıtlı ihlaller" nedeniyle bunun iki katı hapis cezası talebinde bulunuyor.Kripto endüstrisinin en güçlü figürlerinden biri olan 47 yaşındaki Zhao, geçen kasımda, kara para aklamayı önleme gerekliliklerine uymadığını itiraf etmiş ardından da Binance'ın tepe yöneticiliğinden istifa etmişti.Savcılar ayrıca platformun çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışını da desteklediğini ve fidye yazılımı gelirlerinin büyük bir kısmının alıcısı olduğunu da söylüyor.