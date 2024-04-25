Sahra tozu Yunanistan'ı turuncuya boyadı

Türkiye: Hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış





Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun Avrupa'ya taşınması başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere birçok güney Avrupa ülkesinde gökyüzünün turuncuya dönüşmesine ve hava kalitesi ile görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Son birkaç gündeki kuvvetli güney rüzgarları, Yunanistan'da erken orman yangınlarını da körükledi.Geçen salıdan beri ülke genelinde toplam 25 orman yangını çıkarken Paros Adası'nda kundaklama şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı.Önemli bir hasar veya yaralanma bildirilmezken yangınların hızla kontrol altına alındığı bildirildi.Yunanistan Her yaz büyük orman ve can kayıplarının yaşandığı yangınlara maruz kalan Yunanistan, geçen yıl Avrupa Birliği'nde 20 yılı aşkın süredir görülmemiş büyüklükteki orman yangınlarına sahne oldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, Türkiye'nin farklı noktalarında toz taşınımı nedeniyle atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü.Dünya Sağlık Örgütünün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, çok sayıda kentte "iyi" değerlerden 50-100 mikrogram aralığındaki "orta" değerlere çıktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren yarın İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.İç Ege ve Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.