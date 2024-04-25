Samanyolu Haber /Gündem / Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan'ın maaşı gündem oldu: /25 Nisan 2024 00:57

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan'ın maaşı gündem oldu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyesi de olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın maaşını paylaştı. Alparslan, asgari ücertim tam 47 katı maaş alıyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın maaşının detaylarını paylaştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yavuzyılmaz, Alparslan'ın bakan yardımcılığından 134 bin 900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını iddia etti. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın 2024’deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL.”
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