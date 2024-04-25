Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray sessizliğini bozdu: Erdoğan Biden ile görüşecek mi? /25 Nisan 2024 21:25

Beyaz Saray sessizliğini bozdu: Erdoğan Biden ile görüşecek mi?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Biden ile görüşmeyecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi davetlisi olarak Washington'a gideceği öne sürülmüştü.

9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette iki liderin Beyaz Saray'da bir araya geleceği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili konuştu.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'la New York'a giderken uçakta yer alan Kirby'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk basını tarafından duyurulan Beyaz Saray ziyareti soruldu.

Kirby, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi.
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