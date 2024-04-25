Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi alev aldı: Tahliye çalışmaları devam ediyor /25 Nisan 2024 21:52

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi alev aldı: Tahliye çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nda Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Boğaz, çift yönlü trafiğe kapatılırken gemidekilerin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Boğaz, çift yönlü ve geçici olarak trafiğe kapatılırken gemidekilerin tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Yangına ilişkin Kıyı Emniyeti'nden şu açıklama yapıldı:

"Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-3, KURTARMA-13 ve TÜRKELİ römorkörlerimiz, kılavuz kaptanımız ve KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."
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