Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Özel görüşmesinden Bahçeli'ye jest çıktı! /05 Mayıs 2024 10:22

Erdoğan-Özel görüşmesinden Bahçeli'ye jest çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, muhalefet kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşme hakkında muhalefet kulislerinde yapılan tartışmalar gün yüzüne çıktı.

Siyasi arenada dikkatlerin çevrildiği bu önemli toplantı öncesinde, CHP lideri Özel'in görüşmenin Çankaya Köşkü ya da AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşmesini talep ettiği biliniyordu. Ancak görüşmenin AKP Genel Merkezi'nde yapılması, bazı kesimlerce CHP'nin talebine bir 'jest' olarak yorumlandı.

Ancak Meclis'in muhalefet odaklarında farklı bakış açıları ortaya çıktı. Erdoğan-Özel buluşmasının AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşmesinin, Erdoğan'ın Bahçeli'yle yaptığı görüşme sonrasında belirlendiğine dikkat çekenler oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Erdoğan-Özel zirvesinin yerinin Erdoğan’ın Bahçeli ziyaretinden sonra netleştiğine dikkat çekenler, “Erdoğan Sayın Bahçeli’yi Beştepe’de, Cumhurbaşkanlığında kabul ediyor. Bahçeli hiç AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi. İki lider bir anlamda 'devlet katında' görüşme gerçekleştiriyor. Özel’le görüşmenin Cumhurbaşkanlığında değil AK Parti’de yapılmasını 'Özel’e değil Bahçeli’ye jest' olarak da yorumlamak mümkün” değerlendirmesini yaptı.
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