Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da cadde ortasında korkunç infaz /01 Kasım 2022 12:18

İstanbul'da cadde ortasında korkunç infaz

Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.

Şüpheliler, araç içerisindeki M.T’yi silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.T’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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