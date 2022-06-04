Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da üç kişi Maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı /04 Haziran 2022 17:59

İstanbul'da üç kişi Maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

İstanbul Sultangazi'de üç kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

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İstanbul Sultangazi'de ellerinde yara çıkan iki kişi ve bir arkadaşları maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Şüpheli vakalar, eczaneden ilaç istemeleri üzerine tespit edildi.

Sultangazi'de eczaneye gelen Afgan uyruklu 2 kişinin ellerini gösterdikleri ve ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar olduğu öğrenildi.

Hastalık maymun çiçeği olabilir diye şüphesiyle iki kişi ve yanlarındaki bir arkadaşı, eczane çıkışında yolda yürürken durdurulduktan sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

NTV'nin haberine göre yarların suçiçeği nedeniyle oluşmuş olması da mümkün. Fakat bu kişiler her ihtimale karşı test sonucu gelene kadar karantinada tutulacak.

Henüz Türkiye'de tespit edilmiş bir maymun çiçeği vakası bulunmuyor.
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