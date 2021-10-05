Samanyolu Haber /Gündem / İşte üniversite eğitimine gerek olmayan 'En iyi' 10 meslek /05 Ekim 2021 13:02

İşte üniversite eğitimine gerek olmayan 'En iyi' 10 meslek

ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 4 yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi 10 iş açıklandı.

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Dünya çapında üniversite eğitimi alan insan sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı da sürüyor. NTV'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.

İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş şöyle:

  1. Rüzgar türbini servis teknisyeni
  2. Güneş paneli kurucusu
  3. Ergoterapi asistanı
  4. Fizyoterapist asistanı
  5. Film ve video editörlüğü
  6. Evde sağlık ve kişisel bakım yardımcısı
  7. Masaj terapisti
  8. CNC torna çalışanı
  9. Orman yangını müfettişleri ve önleme uzmanı
  10. Hobi öğretmeni
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