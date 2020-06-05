Samanyolu Haber /Gündem / 'İstenen gerginlik' kıvama geliyor: Meriç'te Yunan tarafından taciz ateşi /05 Haziran 2020 11:05

'İstenen gerginlik' kıvama geliyor: Meriç'te Yunan tarafından taciz ateşi

Yunanistan'ın sınırdaki Suriyelileri geri itmesine karşı Türkiye tarafından sınır hattına konuşlanan özel harekat polislerine Yunan tarafından taciz ateşi açıldı.

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Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grubun Meriç Nehri'ndeki Polis Özel Harekat botuna taciz ateşi açtığını belirtti. 

Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasının ardından bir gerginlik yaşanıyor.

Yunanistan'ın sınırdaki Suriyelileri geri itmesine karşı Türkiye tarafından sınır hattına konuşlanan özel harekat polislerine Yunan tarafından taciz ateşi açıldı.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"04.06.2020 perşembe günü saat 17. 30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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