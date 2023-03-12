Samanyolu Haber /Gündem / 'İstifa' tezahüratları bu sefer Galatasaray tribünlerinde /12 Mart 2023 11:56

'İstifa' tezahüratları bu sefer Galatasaray tribünlerinde

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile sahasında oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, hükümet için istifa tezahüratı yaptı.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı yeni transferi Nicolo Zaniolo’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerlerini alan sarı-kırmızı taraftarlardan bir kısmı, hükümeti istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktıği maçta kapalı üst tribünde bir grup taraftar, “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratı yaptı.

Daha önce de Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünleri de aynı tezahüratla hükümeti istifaya davet etmişti. Fenerbahçe-Konyaspor maçında ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında yapılan istifa tezahüratlarına hükümet cephesinden eleştiri gelmiş ve maçların seyircisiz oynanması talebi ortaya atılmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş taraftarının tezahüratları sonrası Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kayseri İl Güvenlik Kurulu da Fenerbahçe taraftarının Kayserispor deplasmanına alınmaması yönünde karar vermişti. İl Güvenlik Kurulu’nun bu kararı büyük tepki çekmişti.

Sevilla ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için İspanya’ya giden Fenerbahçe taraftarları, burada da istifa tezahüratını devam ettirmişti. Ayrıca bu hafta Ataşehir Ülker Arena’da oynanan Euroleague maçında da tezahürat seslendirilmeye devam etmişti.

Spor Toto 1. Lig’de oynanan Göztepe-Boluspor maçında da tribünler ‘Hükümet istifa’ tezahüratında bulunmuştu.


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