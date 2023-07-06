Samanyolu Haber /Dünya / Karaya vuran balinanın içinden servet çıktı! /06 Temmuz 2023 08:39

Karaya vuran balinanın içinden servet çıktı!

Kanarya Adaları merkezli Las Palmas Üniversitesi'nden bilim insanları, karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinası üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda balinanın ölümüne, içindeki 500 bin Euro değerinde olan amber kütlesinin sebep olduğunu açıkladı.

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Las Palmas Üniversitesi'nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına yaptıkları otopsi sırasında, hayrete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Bilim insanları balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkardı. Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirledi.

AMBER SATILIP BAĞIŞLANACAK

Prof. Dr. Antonio Fernandez 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, özellikle parfüm sektörü için son derece değerli bir hammadde olan amberin satılacağını ve La Palma Adası'nda 2021 yılında yanardağ patlamasında zarar gören kişilere bağışlanacağını ifade etti.

PARFÜM SEKTÖRÜNÜN PAHALI HAMMADESİ AMBER

İspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile beslenirler ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemez ve balinalar, bu katılaşmış ve amber adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkartır. Ortalama olarak her yüz ispermeçet balinasından sadece biri amber ürettiği için amberler genelde denizde yüzerken keşfedilir. Bu sebeplerden dolayı son derece nadir bir şekilde elde edilen amber, kokusu ve içindeki alkolün parfümü kalıcı hale getirmesi sebeplerinden dolayı parfüm hammaddesi olarak son derece değerlidir.
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