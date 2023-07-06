İlhan Cihaner, CHP liderliğine adaylığını açıkladı

'SAHTE SOLCULUK BU'





Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan gibi partinin önde gelen isimlerinin de destek verdiği çağrılara bugün bir isim daha katıldı: Sol kanadı temsil eden 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner.Kurultayda genel başkanlığa aday olacağını duyuran Cihaner, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada eleştirilerini şöyle sıraladı:"Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü. AKP ve MHP iktidarının karşısına alternatif politik dille çıkmak yerine, 'Onlar gibi konuşmamız lazım' denildi. İdeolojik bulamaca dönüştü CHP. CHP sağ bloka iltihak etti. Altılı Masa, sağın karşısına sağ ittifak olarak kuruldu.Muharrem İnce süreci iyi yönetilemedi. Meral Akşener'in masadan kalkıp dönüşü soruna yol açtı. İki CHP'li belediye başkanının cumhurbaşkanı adayı yapılması kafa karışıklığı yarattı. Cumhurbaşkanı adayı geç belirlendi. Aylarca CHP'li üç aday yarıştırıldı. Hepsi birbirine karşı yıpratıldı."Cihaner, gazetecinin "Daha solda bir CHP mi arzunuz?" şeklindeki sorusu üzerine de "Tabii. Sol, ittifakları öyle kurmaz. Laikliği görmezden gelemez. Eğitimden özelleştirme politikalarına cesur adımlar atar. Sol bir parti emek örgütleriyle organik bağlar kurar. Çevre mücadelesinin ana aktörü haline gelir. İş veren sendikası kuramaz. Cumhurbaşkanı adaylarını, siyasal İslamcılardan seçemez. Bir gün Deniz Gezmiş'i, bir gün Adnan Menderes'i anarak solculuk olmaz. Sahte solculuk bu" ifadesini kullandı.Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla 'yola devam' mesajları verdiğini belirtmekte fayda var.