Karayalçın: İnce konusunda CHP üzerine düşeni yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.



Kılıçdaroğlu ve İnce'nin açıklamalarının ardından eski bakan Fikri Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı. Sağlar, İnce'nin "adaylıktan çekilmesinin mümkün olmadığını" aktardı.



"CHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR"



Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın da tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.



Karayalçın, "CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır" diyen Karayalçın, "Türkiye'nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin; Sn. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir" sözlerine yer verdi.