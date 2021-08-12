Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Kastamonu'da selde hayatını kaybeden sayısı 10'a yükseldi, Sinop'ta da 1 kişi öldü. Batı Karadeniz'deki selde can kayıpları artıyor. Kastamonu'da 10, Sinop'ta ise bir kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.







Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından can kayıpları artıyor.Son bilgilere göre; Kastamonu'da 10, Sinop'ta ise bir kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.





FAD açıklamasında Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" denildi.