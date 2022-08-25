Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gülşen' açıklaması /25 Ağustos 2022 23:15

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gülşen' açıklaması

İmam Hatipliler ile ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatipliler ile ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili bir açıklama da bulundu.

Kılıçdaroğlu mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gülşen' açıklaması Sonraki Haber >>

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:16:57