Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gülşen' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatipliler ile ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili bir açıklama da bulundu.





Kılıçdaroğlu mesajlarında şu ifadelere yer verdi:



Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.



Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.



Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!





