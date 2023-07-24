Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu vekillerle buluşacak /24 Temmuz 2023 23:41

Kılıçdaroğlu vekillerle buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini “yakın markaja” alacak.

SHABER3.COM

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrasında “değişim” tartışmaları sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yapmayı planladığı toplantılarla parti içinde “lider benim” mesajının altını çizeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu kararı almasında “değişim” grubunun yaptığı toplantılar olduğu ve bu toplantılarda parti içinde yapılması planlanan hamlelere karşı yeni bir strateji geliştirdiği değerlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere karşı yarın da Kılıçdaroğlu'nun mesajlar vereceği belirtildi.

CHP liderinin yarın grup toplantısından sonra akşam saatlerinde Ankara'da bir otelde milletvekilleriyle yemekli bir toplantıda bir araya geleceği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun son süreçte yaşanan “dağınık” görüntüyü “birlik beraberlik” havasına çevirmeye çağırdığı konuşulanlar arasında. Sonraki günlerde de ilk kez CHP'den vekil olan isimlerle partide 12'şerli gruplar halinde toplantılar yapacağı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun delege seçimlerini de yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında…
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