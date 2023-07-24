Samanyolu Haber /Politika / CHP'den açıklama geldi: Haberlerin tamamı gerçek dışıdır /24 Temmuz 2023 23:47

CHP'den açıklama geldi: Haberlerin tamamı gerçek dışıdır

CHP'den bazı gazetecilerin para aldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından CHP açıklama yaparak "Çeşitli haber sitelerinde, bazı saygın gazetecilerin isimleri geçirilerek; Partimizden sözleşme karşılığı ücret aldıkları yönünde yapılan haberlerin tamamı gerçek dışıdır" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu, “Köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” dedi. Ardından ise “Kim bu gazeteciler” sorusu akıllara geldi.

Bu açıklamalardan sonra 'Türk Savunma Teşkilatı' isimli bir Twitter hesabı içinde Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz gibi isimlerin yer aldığı bir tweet paylaşarak gazetecilerin CHP'den para aldığını iddia etti.

Gazeteciler hedef alındıkları paylaşımların ardından tek tek açıklama yaparak tepki gösterirken CHP'den de konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

CHP Doğrulama isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çeşitli haber sitelerinde, bazı saygın gazetecilerin isimleri geçirilerek; Partimizden sözleşme karşılığı ücret aldıkları yönünde yapılan haberlerin tamamı gerçekdışıdır. Partimizin tüm hesapları AYM tarafından düzenli denetlenmektedir. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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