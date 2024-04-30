Elektronik sigara içenler dikkat: Yüksek oranda kurşun ve uranyum...

ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nin gençler üzerinde yaptığı bir araştırma, elektronik sigaraların etkilerini inceledi ve sonuçlar dikkat çekici.



Araştırmaya katılan 13-17 yaş gençlerin, mentol veya nane yerine tatlı aromalı e-sigara tercih edenlerde özellikle yüksek kurşun ve uranyum biyobelirteçleri tespit edildi.



TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, kontrol grubu olarak hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerin bulunmaması dikkat çekiyor. Ancak, araştırmada yer alan 200 elektronik sigara kullanıcısının verileri, endişe verici sonuçlar doğuruyor.



Araştırmacılar, bu bulguların kamu sağlığı açısından önemli olduğunu ve elektronik sigaraların potansiyel toksisitesi konusunda daha detaylı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyorlar.



Bu tür çalışmaların, gençlerin ve toplumun sağlığını korumak adına önemli olduğu belirtiliyor.