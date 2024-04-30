Samanyolu Haber /Sağlık / Elektronik sigara içenler dikkat: Yüksek oranda kurşun ve uranyum... /30 Nisan 2024 11:33

Elektronik sigara içenler dikkat: Yüksek oranda kurşun ve uranyum...

Yapılan bir araştırmaya göre, bir günde sekiz kez elektronik sigara kullandığını söyleyen 13-17 yaş grubundaki gençlerin, idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum tespit edildi.

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ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nin gençler üzerinde yaptığı bir araştırma, elektronik sigaraların etkilerini inceledi ve sonuçlar dikkat çekici.

Araştırmaya katılan 13-17 yaş gençlerin, mentol veya nane yerine tatlı aromalı e-sigara tercih edenlerde özellikle yüksek kurşun ve uranyum biyobelirteçleri tespit edildi.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, kontrol grubu olarak hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerin bulunmaması dikkat çekiyor. Ancak, araştırmada yer alan 200 elektronik sigara kullanıcısının verileri, endişe verici sonuçlar doğuruyor.

Araştırmacılar, bu bulguların kamu sağlığı açısından önemli olduğunu ve elektronik sigaraların potansiyel toksisitesi konusunda daha detaylı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

Bu tür çalışmaların, gençlerin ve toplumun sağlığını korumak adına önemli olduğu belirtiliyor.
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