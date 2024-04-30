Samanyolu Haber /Dünya / 2024 Olimpiyatları öncesi Paris'te operasyon: Mülteci kampları tahliye edildi /30 Nisan 2024 16:41

2024 Olimpiyatları öncesi Paris'te operasyon: Mülteci kampları tahliye edildi

Paris 2024 Olimpiyatları sebebiyle, Paris'teki mülteci kampına operasyon yapıldı. Birçok mültecinin tahliye edildiği belirtildi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te Saint-Gervais Kilisesi ve Hotel de Ville de Paris arasında kurulan çoğunluğu reşit olmayan mültecilerin kaldığı ve 80'den fazla çadırın bulunduğu kamp temmuz ayında başlayacak olimpiyatlar öncesi bu sabah saatlerinde tahliye edildi.

Paris’te bulunan mülteci kamplarına polis sabah saatlerinde müdahale etti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fransız polisi, temmuz ayında başlayacak Paris Olimpiyatları nedeniyle kentin tarihi yapılarında yürütülen yenileme çalışmaları devam ederken Paris’te bulunan Saint-Gervais Kilisesi ve Hotel de Ville de Paris arasında kurulan çoğunluğu reşit olmayan mültecilerin kaldığı ve 80'den fazla çadırın bulunduğu kampı olimpiyatlar öncesi bu sabah saatlerinde tahliye etti. Batı Afrika ülkelerinden gelen mülteciler barınma merkezlerine yerleştirildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN KINAMA

Sivil toplum dernekleri, mültecilere herhangi bir barınma seçeneği sunulmadığını ifade ederek tahliyeleri sert bir dille kınadı.

Bordeaux şehrinde de 28 Mart'ta olimpiyatlarda kullanılacağı bildirilen Matmut Atlantique Stadyumunun çevresinde bulunan gecekondular boşaltıldı. Gecekonduda yaşayan Romanya ve Bulgaristan’dan gelen yaklaşık 200 kişi bölgeden tahliye edilmişti.
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