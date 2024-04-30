Özgür Özel üçüz kardeşleri CHP'li yaptı: Haftaya dördüzler gelirse kapımız açık

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Sevinç Atabay CHP'ye katıldı. Atabey'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Ayrıca Özel, üçüz kardeşler Ayşegül, Enes ve Eren kardeşlerin de CHP'ye üye olduklarını açıkladı.



İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı'ndan istifa eden Sevinç Atabay, CHP'ye katıldı. Özgür Özel, Atabey'in partiye katılmasını, "Çok önemli bir bilim insanı ve çok iyi bir idareci. Yerel yönetimler akademimizin gücüne güç katacak. Baba evine Atatürk'ün partisine hoş geldi" sözleriyle duyurdu.

Sevinç Atabay.



Öte yandan geçtiğimiz hafta Muhammed ve Mustafa adlı ikizlerin partiye katılmasının ardından bu kez de üçüz kardeşler partiye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Ayşegül, Enes ve Eren kardeşlerin de partiye üye olduklarını duyurdu: "Gelecek hafta dördüzler gelirse kapımız açık. Ayşegül, Eren ve Enes baba ocağına hoş geldiniz."