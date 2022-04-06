Macaristan Başbakanı Orban'dan Putin’e yeni teklif

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, ateşkes görüşmeleri ise Belarus'tan sonra İstanbul'da devam etmişti.





Macaristan'da seçimleri kazanarak bir dönem daha başbakanlık koltuğunda oturma imkanı yakalayan Viktor Orban'ın ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış görüşmelerinin Macaristan’da yapılmasını teklif ettiğini açıkladığı beliritldi.





TEKLİFTE BULUNDU







Macaristan Başbakanı Orban, "Putin’e Ukrayna ile barış görüşmelerini Macaristan’da gerçekleştirmelerini teklif ettim, şartlı olarak kabul etti . Rusya ruble ile ödeme istiyorsa ruble ile ödeme yapacağız." açıklaması yaptı.