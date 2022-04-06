Samanyolu Haber /Dünya / NATO üyesi olmayan 6 ülke toplantıya davet edildi /06 Nisan 2022 21:19

NATO üyesi olmayan 6 ülke toplantıya davet edildi

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de toplanan ülke temsilcileri arasında NAT yönetiminden davet alan ve ittifakın resmi üyesi olmayan 6 ülkenin temsilcilerinin de yer aldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, bu durumu ve diğer bazı konuları ele almak için NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi.

Söz konusu toplayıta ittifakın resmi üyesi olmamalarına karşın Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç temsilcilerinin de davet edilidği açıklandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nında söz konusu toplantıya katılan isimler arasında olmasının bekleidniği belirtildi.

TOPLANTI BAŞLADI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında konuştu.

Savaşın başından bu yana Ukrayna'yı desteklemek, Rusya'ya baskı uygulamak ve NATO savunmasını garanti etmek olmak üzere üçlü bir strateji izlediklerini söyleyen Blinken, "Bugün ve yarın, sadece bu çabaları nasıl sürdürebileceğimizi değil, aynı zamanda bunları nasıl geliştirebileceğimizi de konuşacağız" dedi.

Blinken, "İkinci olarak, geleceğimiz için de çok önemli bir dönemdeyiz" diyerek NATO'nun yeni Stratejik Konseptine işaret etti ve haziranda Madrid'deki zirvede kabul edilecek Konsept açısından iki gün sürecek toplantıların önemine dikkati çekti.

Stoltenberg de toplantıda yalnızca Ukrayna konusunun değil, Asya Pasifik'ten ortaklarla görüşebilecek çok çeşitli konuların tartışılacağını, ilk oturumda ise Stratejik Konsepti görüşeceklerini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç dışişleri bakanlarının da çağrıldığını bildirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO üyesi olmayan 6 ülke toplantıya davet edildi Sonraki Haber >>

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:25