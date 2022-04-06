NATO üyesi olmayan 6 ülke toplantıya davet edildi

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, bu durumu ve diğer bazı konuları ele almak için NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi.





Söz konusu toplayıta ittifakın resmi üyesi olmamalarına karşın Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç temsilcilerinin de davet edilidği açıklandı.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nında söz konusu toplantıya katılan isimler arasında olmasının bekleidniği belirtildi.







TOPLANTI BAŞLADI







Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında konuştu.Savaşın başından bu yana Ukrayna'yı desteklemek, Rusya'ya baskı uygulamak ve NATO savunmasını garanti etmek olmak üzere üçlü bir strateji izlediklerini söyleyen Blinken, "Bugün ve yarın, sadece bu çabaları nasıl sürdürebileceğimizi değil, aynı zamanda bunları nasıl geliştirebileceğimizi de konuşacağız" dedi.Blinken, "İkinci olarak, geleceğimiz için de çok önemli bir dönemdeyiz" diyerek NATO'nun yeni Stratejik Konseptine işaret etti ve haziranda Madrid'deki zirvede kabul edilecek Konsept açısından iki gün sürecek toplantıların önemine dikkati çekti.Stoltenberg de toplantıda yalnızca Ukrayna konusunun değil, Asya Pasifik'ten ortaklarla görüşebilecek çok çeşitli konuların tartışılacağını, ilk oturumda ise Stratejik Konsepti görüşeceklerini kaydetti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç dışişleri bakanlarının da çağrıldığını bildirmişti.