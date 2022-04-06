Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında üçüncü mayın bulundu /06 Nisan 2022 21:13

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında üçüncü mayın bulundu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna kıyılarından sürüklenen mayınlar ise akıntılarla birlikte Türkiye'ye kadar ulaşmaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayının SAS timlerince imha edildiği duyuruldu.

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Ukrayna ile Rusya savaşının devam ettiği alanlardan birisi olan Karadeniz'in kuzeyinden kopan bazı mayınlar akıntılarla bilikte Türkiye'ye kadar ulaşmaya devam ediyor.

SAS TİMLERİ İMHA ETTİ

Evrensel'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayının SAS timlerince imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamayla Kefken sahili açıklarında mayın benzeri bir cisim tespit edildiği aktarıldı.

Liberya bandıralı CS Cihan adlı yük gemisi seyir halindeyken denizde tespit ettikleri bir cismi Liman Başkanlığı'na bildirdi. Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Deniz Karakol uçağıyla bölgede yapılan incelemede cismin mayın olduğu tespit edildi.

Kıyıdan yaklaşık 57 kilometre açıkta görüldüğü tespit edilen mayınla ilgili Deniz Kuvvetleri’ne ait SAS timleri bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca mayının bulunduğu bölgenin koordinatı çevrede bulunan deniz araçlarına bildirildi.

MSB, daha sonra "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" açıklaması yaptı.
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