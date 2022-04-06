İstanbul'da toplu taşıma zammı protestosu

İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 40 oranındaki zam kararı Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerince protesto edildi.





Söğütlüçeşme ve Mecidiyeköy'de toplanan TKP'liler söz konusu kararı protesto etti.







TKP ÜYELERİNDEN PROTESTO



Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugünkü toplantısında ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugünkü toplantısında ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü yapılan yüzde 40 oranında zammı protesto etti. Saat 19.00'da Söğütlüçeşme ve Mecidiyeköy'de toplanan TKP'liler "ulaşım zamlarını reddediyoruz" diyerek şu açıklamayı yaptılar:"Astronomik kiralar, doğalgaz ve elektrik faturaları derken yaşam İstanbul halkı cehenneme dönmüş durumda. Şimdi de yaptıkları astronomik ulaşım zammına ses çıkarmamamızı istiyorlar. Neymiş, mazot giderleri çok artmış, maliyetler karşılanamaz hale gelmiş, zam olmazsa belediye batarmış...En temel haklarımızı kâr kapısı haline getirdikleri için, belediyeleri kamu hizmeti sunan kurumlar olarak değil birer şirket gibi yönettikleri için gözlerini ilk önce halkın cebine dikiyorlar. Oysa emekçiler açlık sınırına mahkum edilirken, türlü devlet destekleriyle, vergi aflarıyla, sınırsız sömürüyle patronlar kârlarını artırmayı sürdürüyor.Tablo ortada, bu düzen devam ettiği sürece halkın insanca bir yaşama ulaması imkansız. Komünistler ulaşım da dahil olmak üzere barınma, ısınma, aydınlanma, sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Bu imkansız değil, ülkemiz zengin... Kaynak mı arıyorlar; şirketlerin, holdinglerin birbiri ardına açıkladıkları astronomik kârlara baksınlar. İşte bu nedenle ulaşım zamlarını reddediyoruz."