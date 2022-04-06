"Ukrayna'yla müzakereler istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor, önümüzde uzun bir yol var"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini belirterek, görüşmelerin yeni turu için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini belirterek, görüşmelerin yeni turu için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının gerçekleştirdiği barış görüşmelerin yeni turunun düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.





Görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmesi için henüz çok yol kat edilmesi gerektiğini ifade eden Peskov, Ukrayna tarafının, istedikleri kadar aktif ve hızlı olmadığını belirtti.





'Buça’da yaşananlar, tarafsız bir komisyon tarafından soruşturulmalı'





Diğer yandan Peskov, Ukrayna’nın Buça kasabasında görülen sivil ölümlerinin nasıl yaşandığına ilişkin bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.





Rusya askerlerinin geri çekildiği Buça’da yaşanan sivil ölümleri konusunda Kiev Rusya’yı suçluyor. Rusya makamları, sivil ölümlerine ilişkin görüntülerin sahtekarlık olduğunu söylüyor ve Rus güçlerinin, bu görüntüler basına servis edilmeden günler önce buça’dan çekildiklerini kaydediyor.







