Mars'ın çekirdeği sıvı olabilir

NASA'ya ait InSight araştırma aracı, gezegenin çekirdeğinin katı veya sıvı olup olmadığını araştırmak için kullanıldı.







Yapılan analizler, katı bir iç çekirdeğin varlığını dışladı ve çekirdeğin şeklini gösterdi.







Araştırmacılar, Mars'ın çekirdeğinde kütle anomalilerinin bulunduğunu ve çekirdeğin büyük olasılıkla sıvı bir demir ve kükürt alaşımından oluştuğunu ve sürekli bir konveksiyon geçirdiğini ortaya çıkardı.







Bu sonuçlar, Mars'ın çekirdeğinin tamamen sıvı olduğunu düşündürüyor.







Ayrıca, Mars'ın alt mantosunun erimiş halde olmasının çekirdeğin boyutunu ve şeklini etkileyebileceği belirtildi.