Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Aytuğ Atıcı’nın görevine son verdi /04 Temmuz 2023 08:49

Kılıçdaroğlu, Aytuğ Atıcı’nın görevine son verdi

CHP'li Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’nın parti içi eğitim sorumlusu görevi 3 Temmuz itibariyle sona erdi.

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Atıcı, parti içi sorumlusu görevinin sona erdiğini kendisine iletilen yazı ile duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasını taşıyan yazıda, “Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim” ifadelerine yer verildi.

Aytuğ Atıcı, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili arkadaşlar merhaba, Genel Başkandan az önce gelen yazıyı size ilettim. Bugün itibari ile Parti Içi Eğitim Sorumlusu görevim sona ermiş bulunuyor. Sizinle çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Yaptığınız çalışmalar partimiz ve ülkemiz için hep gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki çalışmalarınızı aynı titizlikle sürdüreceğinizi eminim Selam ve sevgilerimle.”
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