Samanyolu Haber /Gündem / Trakya'daki buğday tarlalarını kim yakıyor?: 20 günde tam 920 dönüm /04 Temmuz 2023 08:58

Trakya'daki buğday tarlalarını kim yakıyor?: 20 günde tam 920 dönüm

Son 20 günde Edirne'de 380, Kırklareli'nde 400, Tekirdağ'da 150 dönüm buğday tarlasında yangın çıktı. Ziraat Odası Başkanı Şaylan "Piknik yapanlardan 10 gün bize müsaade etmelerini istiyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Edirne'de komşu bahçeden sıçrayan ateş buğday ekili tarlada yangın çıkardı, 30 dönüm alan zarar gördü.

315 dönümlük tarlanın biçildiği esnada çıkan yangına müdahale eden köylüler, traktör ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında tarlanın biçilmemiş bölümündeki 30 dönüm buğday ekili alan yandı.

Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Edirne - Havsa yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Tarlayı eken Mehmet Ali Çiftçi, komşunun bahçesinden çıkan ateşin tarlasına sıçradığını söyledi.

Tarlanın büyük bir bölümünü biçtiklerini belirten Tüfekçi, "Komşular ateşi kaçırmış. Suçlarını kabul ettiler. 30 dekar kadar ekili alan yandı. İnsanlara bir şey olmasın, önce can." diye konuştu.

Edirne'de 20 günde 380 dönüm, Kırklareli'nde 400 dönüm, Tekirdağ'da da 150 dönüm buğday ekili alanda yangın çıktı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son günlerce yangınlar nedeniyle buğday tarlalarının zarar gördüğünü söyledi. Ekili alanlarda yangınların arttığını ifade eden Şaylan, buğdayların, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlarla yok olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan ekili alanların yakınlarında piknik yaparken daha dikkatli olmalarını isteyen Şaylan, "Biz üreticiler piknik yapan vatandaşlardan 10 gün daha bize müsaade etmelerini istiyoruz. Onlar da biraz dikkatli davransınlar. Daha dikkatli olursak hiç kimsenin canı yanmaz." dedi.

Yangın sonucu buğdaylarla birlikte çiftçinin emeklerinin de zayi olduğunu vurgulayan Şaylan, yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trakya'daki buğday tarlalarını kim yakıyor?: 20 günde... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:54:09