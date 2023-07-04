Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki Sinagog kundakçısı zanlısı Türkiye'den dönüşte yakalandı /04 Temmuz 2023 10:08

Almanya'daki Sinagog kundakçısı zanlısı Türkiye'den dönüşte yakalandı

İki sene önce Ulm'da bir sinagoğu kundaklayan Türk vatandaşı zanlı tutuklandı. Zanlı Cumartesi günü Türkiye'den dönüşünde Stuttgart Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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İki sene önce Almanya'nın Ulm kentinde bir sinagoğu kundakladıktan sonra Türkiye'ye kaçan zanlının,  geçen Cumartesi günü Stuttgart Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken tespit edildiği ve gözaltına alındığı bildirildi. 

Sorumlu Emniyet Dairesi ve Savcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, hakkında tutuklama kararı olan 47 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlının, Türkiye'den dönüşte gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hakim tarafından tutuklandığı da bildirildi.

Zanlı, 5 Haziran 2021 tarihinde Ulm'daki sinagoğun duvarına sıvı yanıcı bir madde dökmek ve sonra bunu ateşe vermekle suçlanıyor. Olayın yaşandığı sırada bir görgü tanığının itfaiyeyi araması sonucu alevler binayı sarmadan yangın söndürülebilmiş ve olayda ufak bir maddi hasar meydana gelmişti. Görgü tanığı sayesinde olayda can kaybı meydana gelmediği belirtilmişti.

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Yeşiller partili Winfried Kretschmann, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı "alçakça" olarak nitelendirmişti. Kundaklamanın ardından soruşturmayı yürüten yetkililer, zanlıyı bulmak için fotoğrafını kamuoyu ile paylaşmış ve bunun üzerine emniyet birimlerine halktan gelen bilgiler ışığında zanlının kimliği saldırıdan üç hafta sonra tespit edilmişti.
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