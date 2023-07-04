Apple, iPhone 15 Pro modellerinde titanyuma geçiş yapabilir; peki bu neleri değiştirecek?

Son birkaç aydır iPhone 15 Pro tasarımları hakkında pek çok söylenti ortaya çıktı, ancak bu tahminlerden biri artık neredeyse tamamen doğrulandı.





Bir süredir iPhone 15 Pro’nun titanyum kenarlara sahip olabileceğini duyuyoruz ve PatentlyApple’ın yeni bir haberi, Apple’ın bir sonraki Pro düzeyindeki iPhone’unun “gerçekten de [iPhone 14 Pro’nun] mevcut paslanmaz çelik çerçevesini titanyum alaşımlı bir çerçeveyle değiştireceğini” öne sürüyor.





İddia edilen bu doğrulama, PatentlyApple tarafından görülen ve büyük Apple parça tedarikçisi Hon Hai Group tarafından verilen büyük titanyum siparişlerini detaylandıran “Çin’den iki yeni tedarik zinciri raporu” aracılığıyla geldi.





Bunun iPhone hayranları için büyük bir haber olduğu rahatlıkla söylenebilir. Titanyum, ağırlığının yalnızca %40’ı kadar paslanmaz çelikle aynı güce sahip, bu da iPhone 15 Pro’nun aynı düzeyde dayanıklılık sunarken iPhone 14 Pro’dan kayda değer bir seviyede daha hafif olabileceğini öneriyor.





Alternatif olarak, Apple, iPhone 15 Pro için benzer bir 206g ağırlığı korumayı tercih ederek, muhtemelen telefonu bir önceki sürüme göre önemli ölçüde daha dayanıklı hale getirebilir.





Ayrıca, bu tedarik zinciri raporları doğruysa, iPhone 15 Pro Max’ın de aynı şekilde titanyum alaşımlı bir çerçeveye sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu, Apple’ın bir sonraki süper boyutlu iPhone’unun iPhone 14 Pro Max’ten (240g) daha hafif olmasını sağlayacaktır.





Önümüzdeki yıl sunulacak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük iPhone’lar olacağına dair söylentilerle beraber, paslanmaz çelik yerine titanyum iPhone çerçevelerine bir an önce geçiş yapmak kesinlikle Apple’ın da yararına olacaktır.







