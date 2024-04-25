ABD TikTok'u yasaklamak için bir adım daha attı

ABD yasayı neden kabul etti?

Muhalifler ne diyor?

ABD Senatosu TikTok'un ana şirketi Bytedance'i platformu satmaya veya bir yasakla karşı karşıya kalmaya zorlayacak yasayı kabul etti.Ukrayna ve İsrail'e yardım içeren daha büyük bir paketin parçası olan "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarı, Senato'nun onayının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a gönderildi. Biden'ın tasarıyı imzalaması bekleniyor.Yasa tasarısı, TikTok'un sahibi ByteDance'e platformu satması için dokuz ay veriyor, bu süreye üç aylık bir uzatmanın da eklenebileceği belirtiliyor. Ancak yasal zorlukların satış süresinin daha uzun sürmesine sebep olabileceği ifade ediliyor.Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildiğinde satış süresi altı ay olarak belirlenmişti.Amerikalı yasa koyucular ve idari yetkililer, Çinli yetkililerin ByteDance'i ABD'deki kullanıcı verilerini teslim etmeye veya TikTok'ta belirli içeriği baskılayarak veya tanıtarak Amerikalıları etkilemeye zorlayabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.Senato Ticaret Komitesi Başkanı Maria Cantwell, “Kongre, ByteDance, TikTok veya başka bir şirketi cezalandırmak için harekete geçmiyor.” dedi.Cartwell, “Kongre, yabancı düşmanların casusluk, gözetim, kötü niyetli operasyonlar yürütmesini, savunmasız Amerikalılara, askerlerimize ve kadınlarımıza ve ABD hükümet personelimize zarar vermesini önlemek için harekete geçiyor.” diye ekledi.TikTok yasasının bazı muhalifleri, tüketicileri korumanın en iyi yolunun, kökenleri ne olursa olsun tüm şirketleri hedefleyen kapsamlı bir veri gizliliği yasası uygulamak olduğunu söylüyor.ABD'nin TikTok'un kullanıcı bilgilerini Çinli yetkililerle paylaştığını ispat eden kanıt sunmadığına da dikkat çekiyor.Dijital hakları savunan Washington merkezli Demokrasi ve Teknoloji Merkezi'nin müdür yardımcısı Becca Branum, “TikTok'u yasaklamak olağanüstü bir gerekçe gerektiren olağanüstü bir adım olacaktır.” dedi.Satış için son tarihin ötelenmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Branum, bunun kamuya yönelik tehdidin aciliyetini haklı çıkarmadığı gibi, mevzuatın temel anayasal kusurları da gidermediği eleştirisini getirdi.Popüler sosyal medya platformu 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılıyor ve yasa tasarısı, Çin tehditleriyle ilgili uzun süredir devam eden korkuları yansıtıyor.