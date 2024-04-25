Danıştay yeni başkanını seçti

Yargıtay'da kriz sürüyor
Yargıtay'da ise 25 Mart'tan bu yana yaşanan başkanlık krizi sürüyor. Bugün yapılan üç tur oylamadan da sonuç çıkmadı. Seçimlerin 23'üncü turunda Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 124, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, mevcut Başkan Mehmet Akarca ise 90 oy aldı.
Hiçbir adayın salt çoğunluk olan 175'e ulaşamaması nedeniyle seçimlere yarın devam edilecek. Yarın yapılacak iki turda, en çok oyu alan Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışacak.
Muhsin Şentürk: Kurumlarla görüşme yaptım
Bu arada Yargıtay üyelerine vaatlerini seçim öncesinde gönderen Muhsin Şentürk, dün üyelere yeni bir mesaj daha paylaştı. Şentürk, seçilmesi halinde en yakın zaman içerisinde; Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ortaya çıkan maaş sorununu çözeceğini, Yargıtay üyeliğini 12 yıl ile sınırlandıran yasal düzenlemenin değiştirilmesi için çabalayacağını ve AYM üyelerinin sahip olduğu diplomatik pasaport kullanım hakkını sağlayacağını öne sürdü.
Bu konuda "devletin ilgili kurumlarıyla irtibat kurduğunu ve görüşmeler yaptığını" belirten Şentürk, bu vaatler konusunda "önemli bir mesafe katettiğini" bildirdi. Mesajda, bunları yerine getirebilme şans ve imkanının doğması için üyelerin desteğini istediği savunuldu.