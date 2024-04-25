Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, IŞİD iddianamesini tamamladı /25 Nisan 2024 09:00

Almanya, IŞİD iddianamesini tamamladı

Almanya'da IŞİD Horasan adına terör saldırısı planlamakla suçlanan yedi kişi hakkında iddianame hazırlandı.

SHABER3.COM

Almanya'da federal başsavcılık, IŞİD'in Horasan kolu adına terör saldırısı düzenlemeye hazırlandığı öne sürülen yedi kişi hakkındaki iddianamesini tamamladı.

Tacikistan vatandaşları Mukhammadshujo A., Nuriddin K., Shamshud N., Said S., Raboni Z'nin yanı sıra Türkmen vatandaşı Ata A. ve Kırgızistan vatandaşı Abrorjon K. hakkında terör örgütü kurmak dâhil çeşitli suçlardan iddianame hazırlandı.

Başsavcılık, bu kişilerin Almanya dâhil Batı Avrupa'da yüksek profilli saldırılar düzenleme niyetinde olduğunu, ancak yakalandıkları sırada henüz somut bir planlarının olmadığını belirtti.

Geçen Temmuz ayında tutuklanan şüphelilerin IŞİD'in Horasan koluyla irtibat hâlinde oldukları belirlenmişti. Başsavcılık, Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan savaş sonrası bu ülke üzerinden Almanya'ya ulaşan şüphelilerin Hollanda'dan bir üyeyle birlikte bir terör hücresi kurduğunu belirtiyor. Başsavcılık, düzenli olarak bir araya gelen bu şüphelilerin Almanya'daki muhtemel hedefleri gözlemlediğini, saldırılar için silah ve finansör bulmaya çalıştığını iddia ediyor.

IŞİD Horasan, Rusya'da geçen ay düzenlenen ve en az 137 kişinin ölümüyle sonuçlanan konser saldırısını üstlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, IŞİD iddianamesini tamamladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:34